Польша и Словакия запустили газопровод между странами

В пятницу, 26 августа, начало действовать газовое соединение между Польшей и Словакией. Его символически открыли премьер-министры обеих стран - Матеуш Моравецкий и Эдуард Хегер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP .

Интерконнект соединил газовый хаб в Страхоцине в Польше с компрессорной станцией большие Капушаны в Словакии.

Газопровод имеет более 60 километров с польской стороны и более 100 километров со словацкой стороны. Его пропускная способность почти 5 мрд кубометров газа в направлении Словакии почти 6 млрд направлении Польши.

Он должен увеличить энергетическую безопасность обеих стран - в случае кризиса будет возможным, с одной стороны, экспорт газа из Польши, с LNG-терминала в Свиноустье, и импорт газа с юга Европы и далее с Северной Африки и Кавказа.