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Польща вирішила виконати вимогу Мінська про скорочення штату посольства

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ Польщі виконає вимогу Мінська і скоротить штат посольства. Більше 30 польських дипломатів покинуть Білорусь вже до 9 жовтня.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Більше того, Варшава не має наміру дзеркально відповідати і вимагати скорочення кількості білоруських дипломатів у Польщі.

Зазначимо, МЗС Білорусі зажадав від Польщі і Литви скоротити чисельність працівників у дипломатичних відомствах і відкликати послів для консультацій.

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Нагадаємо, посол Латвії Эйнарс Семанис і посол Естонії Мерікей Кокаєв відкликані з Білорусі в свої столиці. Раніше з Білорусі поїхали посли Польщі, Литви та Німеччини.

Литва і Польща спочатку відмовилися відкликати послів, але пізніше передумали, і 5 жовтня посол Литви і посол Польщі поїхали в свої столиці.

Раніше повідомлялося, що Білорусь пригрозила Європейського союзу розривом дипломатичних відносин.

РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.

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