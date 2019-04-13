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Польща не пустила в свої води російський вітрильник з кримськими курсантами

Новини » Політика    13.04.2019 - 01:00
Польща не пустила в свої води російський вітрильник з кримськими курсантами
Фото: парусник "Сєдов" (wikimedia)

У Польщі назвали такий крок повагою територіальної цілісності України

Польща відмовилася пускати в свої територіальні води російський вітрильник "Сєдов" на борту з курсантами з окупованої Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Republika.

Відзначається, що на борту вітрильника були студенти Керченського державного морського технологічного університету. У відповідь на запит судна про прибуття йому було відмовлено, поінформувала прес-секретар Ева Сувара Міністерства закордонних справ Польщі.

Відомо, що рішення відмовити "Сєдову" прийняв особисто прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький.

"Допуск парусника в територіальні води Польщі буде суперечити політиці поваги територіальної цілісності України і неприйняттю анексії Криму", - прокоментувала Сувара рішення прем'єера.

Також представник МЗС додала, що у Варшаві очікують від Росії відновлення свободи судноплавства в Керченській протоці і звільнення українських моряків і кораблів, затриманих в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко зустрівся в п'ятницю, 12 квітня, з президентом Франції Еммануелем Макрона і Канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили питання звільнення українських політв'язнів, в тому числі військовополонених моряків.

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