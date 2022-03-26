Польща продовжила для українців безкоштовний проїзд залізницею

Польське міністерство інфраструктури продовжило до кінця березня пільгові умови перевезення для біженців із України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Посольства України в Польщі у Facebook.
Польська влада продовжила до кінця березня безкоштовний проїзд залізницею для українських громадян. Ще з 26 лютого громадяни України можуть безкоштовно подорожувати потягами 2 класу економкатегорій TLK та IC.
Для безкоштовної поїздки українцю достатньо пред'явити будь-який документ, що підтвердить його громадянство. Також перед поїздкою варто отримати безкоштовний квиток у касі чи в провідника.
Українське посольство нагадало, що від початку війни з прикордонних з Україною місцевостей відправлено понад 1600 потягів. Ними в різні куточки Польщі перевезені понад 330 тисяч українців. Ще понад 200 тисяч поїхали до інших країн.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" анонсувала евакуаційний поїзд до чеського Богуміна.
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