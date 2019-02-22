Польща призвичаїла Україну, що їй дозволено більше, - Ціхоцький

Дипломат вважає, що українське суспільство неправильно зрозуміло зміни в Польщі

Кандидат на пост посла Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что его страна приучила Украину, что не настаивает на своих интересах и что Украине позволено больше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Он подчеркнул, что хотел бы указать украинским политикам, что Европа не состоит только из Германии, и стоит беспокоиться об отношениях с ближайшими соседями.

Цихоцкий утверждает, что именно соседи являются "наиболее решительными союзниками украинского дела".

"Для нас будущее Украины никогда не будет функцией отношений со сверхдержавами", - подчеркнул дипломат.

Цихоцкий отметил, что ему кажется, что украинское общество неправильно поняло изменения в Польше.

"В Украине Гражданская платформа рассматривается как длительное явление, а Право и справедливость - как временная аномалия. В Киеве недооцениваются более глубокие источники возврата многих европейских обществ традиционных ценностей семь'й, сообщества и идентичности. В то же время, украинская власть пытается построить идентичность на упрощенных и часто фальшивых образах прошлого, поскольку в современном сознании украинского общества отсутствуют однозначные объединяющие элементы", - сказал он.

Цихоцкий добавил, что не думает, что украинская политическая элита осознает последствия установления моратория на поиск и эксгумацию останков польских жертв конфликтов и репрессий.

"На основании многих бесед я убежден, что политические деятели Киева не интересуются историческим аспектом процесса идентификации, а инстинктивно реагируют контратакой в ситуации, которая с нашей точки зрения не имеет ничего общего с тестом силы. В постсоветских условиях “шаг назад” - это “шаг в пропасть”", - сказал вероятный будущий посол в Украине Цихоцкий.

Напомним, вчера, 21 февраля, заместитель главы польского МИД Бартош Цихоцкий, получил положительную оценку своей кандидатуры на пост посла Польши в Украине от сеймовой комиссии по вопросам иностранных дел.

РБК-Украина писало, что президент Польши Анджей Дуда в конце декабря 2018 года заявил, что новым послом Польши в Украине может стать действующий вице-министр иностранных дел Бартош Цихоцкий. Дуда своим указом от 4 декабря уволил посла в Украине Яна Пекло, которого отозвали 31 января.