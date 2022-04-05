Польща придбала 250 танків Abrams у США

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підписав контракт зі Сполученими Штатами щодо купівлі 250 танків M1A2 Abrams.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Польський уряд придбав американські танки. Вартість угоди – 4,74 млрд доларів. Перші 28 бойових броньованих машин надійдуть до Польщі наприкінці 2022 року.
Прем'єрна партія танків буде призначена для організації навчального процесу польських армійців. За словами міністра оборони, Abrams відправлять 18-й механізованій дивізії на сході Польщі. Завершення поставок запланована на 2026-й.
M1 Abrams – основний бойовий американський танк. Його виготовляють на заводі в Лімі (Огайо) понад 40 років.
До слова, генерал США заявив про ймовірність конфлікту між "великими державами".
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