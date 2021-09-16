RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Польща запропонувала новий дипломатичний формат для консультацій з Україною

Автор: Инна Собора

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький виступив за створення нового дипломатичного формату для консультацій між країнами. Він вважає, що до нього також необхідно залучити країни Балтії, Чехію, Угорщину, Словаччину та Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом".

За словами дипломата, ситуація на зовнішньополітичній арені змінюється не в кращу сторону. Причиною цього стали завершення будівництва "Північного потоку-2", саміт президентів США і Росії в Женеві і події в Афганістані та Білорусі.

Тому посол вважає, що для України необхідний новий формат для спільного подолання викликів.

"Ми всі, тільки в різному масштабі, в небезпеці. Звичайно, становище України гірше через те, що ви не в Європейському Союзі і не в НАТО. На вашій території триває агресія і окупація. У нас цього ще не відбувається. Але країни нашого регіону тим чи іншим чином є жертвами цієї поганої динаміки. Ми повинні спільно знайти відповіді на ці виклики, на ці загрози", - сказав Ціхоцький.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда виступив за вступ України до Європейського Союзу.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаПольшаДипломатичні відносини