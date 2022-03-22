Санкції проти Росії: Польща заморозила активи на 33 млн доларів

В рамках реалізації санкцій проти Росії в Польщі заморожено активи на 33 млн доларів. Але за нинішнього законодавства їх не можна конфіскувати на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на money.pl .

Як заявив представник уряду Польщі Пьотр Мюллер, для передачі заморожених коштів Україні необхідні зміни до польської конституції. Хоча опозиція вважає інакше і пропонує конфіскацію на основі антитерористичного закону.

"Ця інформація є неправдивою, оскільки в нинішній правовій державі ви можете заморозити майно, але не можете його конфіскувати. Стаття 46 конституції стосується конфіскації, але в разі порушення кримінальної справи. Це щось зовсім інше, ніж конфіскація на користь скарбниці, регульована спеціальними конституційними положеннями", - заявив він.

Він також підкреслив, що до змін до конституції не можна передати заморожені кошти жертвам нападу Росії на Україну.