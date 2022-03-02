Україна залучила від продажу облігацій понад 8 млрд гривень на потреби ЗСУ
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Україна у вівторок, 1 березня, продала перші військові облігації. Таким чином на потреби армії вдалося вилучили 8 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Вчора, 1 березня, відбувся перший аукціон з продажу військових облігацій. Було залучено більше 8 млрд гривень. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українських захисників та фінансування державного бюджету на потреби наших Збройних Сил", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, за останні п'ять днів на потреби армії надійшло 29 млн доларів. Велика частина цих коштів надходила в криптовалюті.
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