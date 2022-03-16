Польща пропонує направити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський висловився за відправку в Україну миротворчої місії НАТО для надання населенню гуманітарної допомоги, при цьому контингент матиме озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг у Києві за підсумками переговорів президента України та прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії.

"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО чи, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе. Яка, за згодою президента та уряду цієї країни, діятиме на території України", - сказав Качинський.

Віце-прем'єр Польщі уточнив, що така місія не буде беззбройною.

"Вона служитиме миру, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами", - заявив він.