Польща побудує паркан на кордоні з Білоруссю через нелегалів

Зокрема, влада планує розширити паркан з колючого дроту на кордоні в Підляському воєводстві на 150 км. Lосі його довжина становила 100 км.

Також охорону держкордону мають намір посилити військовими, на додаток до тисячі тих, які вже надають підтримку прикордонникам. Також планується відправити близько 50 правоохоронців для допомоги Литві.

Крім того, Рада міністрів Польщі схвалила проект змін до pакону про міграцію та притулок. Зміни до документа передбачають, що якщо мігранта спіймали на нелегальному перетині кордону, його подальшу долю вирішуватимуть за прискореною процедурою, а оскаржити рішення про відмову в притулку можна буде тільки за кордоном.

При цьому, якщо людина хоче подати заявку про притулок, влада країни не розглядатиме прохання, якщо мігрант нелегально перетнув кордон або прибув з країни, яка не вважається небезпечною - в тому числі Білорусі, Росії або України.