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Польща отримає сотню військових дронів-розвідників

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Середа 29 грудня 2021 22:32
Польща отримає сотню військових дронів-розвідників Фото: Польща отримає сотню військових дронів-розвідників (twitter.com/MON_GOV_PL)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство національної оборони Польщі замовило сотню військових безпілотників. Апарати будуть обладнані електрооптичними боєголовками й застосовуватимуться для розвідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

За словами міністра національної оборони Маріуша Блащака, сьогодні військові сили Польщі потребують безпілотні апарати, навіть у мирний час. Літальні системи взаємодіятимуть й з іншою технікою, яку нещодавно отримала країна.

"Щоб військо було ефективним і могло ефективно захищати нашу батьківщину, воно мусить мати повний спектр озброєння, а отже гармати-гаубиці "Краб" будуть більш ефективними, коли у артилерійських підрозділах будуть також безпілотники, що будуть виконувати завдання, пов’язані із розвідкою і наведенням цілей", - заявив міністр.

Над виробництвом безпілотників працюватиме консорціум до якого входять "Польська збройна група" й "Заводи військової авіації".

Відомо, що дрони здатні безперервно працювати протягом трьох годин й долати відстань до 35 кілометрів. Водночас вони відзначаються низьким рівнем шуму.

Поставка безпілотних апаратів запланована на 2024-2027 роки.

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