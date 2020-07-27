Польща за півроку видала українцям понад 270 тисяч віз

Фото: прапор Польщі (pixabay.com/kaboompics)

Видача віз через пандемію помітно скоротилася

У першому півріччі українці отримали в консульських установах Польщі понад 270 тис. віз. В цілому за півроку українцям вона видала на 44,2% менше віз, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, за 6 місяців поточного року громадянам України було видано 270 360 тис. віз, з них 269 тис. 875 національних віз (типу D) і 485 шенгенських віз (типу С).

У цілому за півроку українцям Польща видала на 44,2% менше віз, ніж за аналогічний період минулого року. Національних віз було оформлено на 44% менше, ніж у 2019 році, та шенгенських - менше на 77%.

Таке різке падіння видачі віз пояснюють пандемією коронавірусу. Зокрема, чеез карантин в Україні були закриті польські консульства і візові центри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща скасувала обов'язковий 14-денний карантин для українців; це стосується тільки тих, хто прибув у країну на літаку.

З 1 липня Польща в рамках ослаблення карантинних заходів відновила регулярне авіасполучення з Україною, перші рейси вже виконуються з Києва та Львова.