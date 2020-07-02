Польща скасувала обов'язковий 14-денний карантин для українців

Фото: люди в аеропорту (РБК-Україна)

Мова йде про українців, які прибувають літаком

Польща скасувала обов’язковий 14-денний карантин для громадян України. Це стосується українців, які прибувають літаком.

Про це пише "Польське радіо".

Так, польські прикордонники нагадують, що після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС, там також немає обов’язку проходити карантин для тих, хто прибуває до Польщі. Проте, на зовнішньому кордоні ЄС надалі діють обмеження, зокрема стосовно в’їзду іноземців до Польщі та вимога карантину.

На кордоні з Україною, Білоруссю та Росією в’їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах; з Україною - у Дорогуську (з українського боку - Ягодин), Корчовій (з українського боку - Краківець), Гребенному (з українського боку - Рава-Руська) - та Медиці (з українського боку - Шегині).

РБК-Україна писало, що Польща з 1 липня відновила регулярне авіасполучення з Україною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України; при цьому визначено категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до країн ЄС.

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Автор: Инна Собора