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Польша за полгода выдала украинцам более 270 тысяч виз

Польша, Понедельник 27 июля 2020 04:55
Польша за полгода выдала украинцам более 270 тысяч виз
Фото: флаг Польши (pixabay.com/kaboompics)
Автор: Артур Родивилов

Выдача виз из-за пандемии заметно сократилась

В первом полугодии украинцы получили в консульских учреждениях Польши более 270 тыс. виз. В целом за полгода украинцам она выдала на 44,2% меньше виз, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за 6 месяцев текущего года гражданам Украины было выдано 270 тыс. 360 виз, из них 269 тыс. 875 национальных виз (типа D) и 485 шенгенских виз (типа С).

В целом за полгода украинцам Польша выдала на 44,2% меньше виз, чем за аналогичный период прошлого года. Национальных виз было оформлено на 44% меньше, чем в 2019 году, и шенгенских - меньше на 77%.

Такое резкое падение выдачи виз объясняют пандемией коронавируса. В частности, из-за карантина в Украине были закрыты польские консульства и визовые центры.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для украинцев; это касается только тех, кто прибыл в страну на самолете.

С 1 июля Польша в рамках ослабления карантинных мер возобновила регулярное авиасообщение с Украиной, первые рейсы уже выполняются из Киева и Львова.

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