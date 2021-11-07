Польща показала нове відео з кордону. Нелегали кидають каміння та ламають паркан

Міністерство оборони та прикордонна служба Польщі опублікували відео, на яких зафіксована ситуація на кордоні з Білоруссю. Там нелегальні мігранти з Близького Сходу продовжують спроби потрапити до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінки Міноборони та прикордонників Польщі.

Міноборони Польщі показало відео, на якому зафіксовано, як нелегали кидають каміння та інші предмети з білоруської території у бік польських прикордонників. Водночас білоруські силовики, які перебувають на місці подій, жодним чином на це не реагують.

"Польські солдати та офіцери прикордонної служби стикаються з такими ситуаціями щодня. Група мігрантів - молодих хлопців - у присутності хоча б одного білоруса сьогодні напала на наші пости", - заявили в міністерстві.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów - młodych mężczyzn - w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

А на відео, опублікованому польськими прикордонниками, можна побачити, як нелегали за допомогою палиць намагаються зламати огорожу, яка розділяє кордон між Польщею та Білоруссю.

"Щодня ми запобігаємо сотням спроб незаконного перетину кордону Польщі та Білорусі. Ось чому так важливо швидко побудувати міцний бар’єр", - наголосили в прикордонній службі.