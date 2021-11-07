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Польща показала нове відео з кордону. Нелегали кидають каміння та ламають паркан

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Польща, Неділя 07 листопада 2021 21:15
Польща показала нове відео з кордону. Нелегали кидають каміння та ламають паркан Фото: нелегали з Білорусі продовжують прориватися у Польщу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони та прикордонна служба Польщі опублікували відео, на яких зафіксована ситуація на кордоні з Білоруссю. Там нелегальні мігранти з Близького Сходу продовжують спроби потрапити до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінки Міноборони та прикордонників Польщі.

Міноборони Польщі показало відео, на якому зафіксовано, як нелегали кидають каміння та інші предмети з білоруської території у бік польських прикордонників. Водночас білоруські силовики, які перебувають на місці подій, жодним чином на це не реагують.

"Польські солдати та офіцери прикордонної служби стикаються з такими ситуаціями щодня. Група мігрантів - молодих хлопців - у присутності хоча б одного білоруса сьогодні напала на наші пости", - заявили в міністерстві.

А на відео, опублікованому польськими прикордонниками, можна побачити, як нелегали за допомогою палиць намагаються зламати огорожу, яка розділяє кордон між Польщею та Білоруссю.

"Щодня ми запобігаємо сотням спроб незаконного перетину кордону Польщі та Білорусі. Ось чому так важливо швидко побудувати міцний бар’єр", - наголосили в прикордонній службі.

Нагадаємо, Білорусь подвоїла кількість рейсів з країн Близького Сходу для доставки нелегальних мігрантів.

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