Білорусь подвоїла кількість рейсів з Близького Сходу. Звідти летять мігранти, - Welt am Sonntag

Білорусь подвоїла кількість авіарейсів з країн Близького Сходу, звідки летять нелегальні мігранти, які прямують в країни Євросоюзу. Білоруський режим також готується зробити п'ять національних аеропортів - міжнародними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьку газету Welt am Sonntag .

За даними газети, до березня 2022 року з летовищ Стамбула, Дамаска та Дубая в Мінськ заплановано близько 40 рейсів щотижня. Найчастіше ці рейси, як зазначає газета, використовують нелегальні мігранти, якими білоруський режим зараз тероризує країни Європи.

У порівнянні з зимою 2019-2020 років кількість рейсів з Близького Сходу в Білорусь зросла більш ніж вдвічі. У ті роки в Мінськ щотижня прибували близько 17 рейсів з близькосхідних країн, а ще більше ця кількість скоротилася після початку пандемії.

Станом на зараз, за даними німецьких спецслужб, які приводить Welt am Sonntag, в Білорусь з Близького Сходу щоденно прибувають близько 800-1000 нелегальних мігрантів. Видання також володіє інформацією про наміри Білорусі почати приймати міжнародні рейси у ще 5 аеропортів, зокрема в прикордонному місті Гродно.