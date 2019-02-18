Польща підтримує нові санкції щодо РФ

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович висловив підтримку "азовському пакету" санкцій

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив у Брюсселі, що Польща підтримує введення санкцій проти осіб, відповідальних за агресивні дії щодо України у районі Азовського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, Чапутович заявив про підтримку ріщення глав МЗС країн Євросоюзу дати "зелене світло" на зустрічі у Брюсселі для введення додаткових санкцій проти Росії у зв’язку з агресією у Керченській протоці.

"У цілому ми підтримуємо те, що особи, котрі призвели до порушення закону в Азовському морі, будуть якось вказані та охоплені санкціями. Польща підтримує ці дії. Самі прізвища обговорювали на рівні робочих груп", - підкреслив Чапутович.

Раніше заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що рада міністрів закордонних справ ЄС сьогодні, 18 лютого, схвалила "азовський пакет" санкцій проти Російської Федерації (РФ).

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що у разі ухвалення на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу так званого "азовського пакету" санкції проти Росії введуть у дію через кілька тижнів.