Польща перестає транспортувати нафту РФ по нафтопроводу "Дружба"

Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство БелТА.

Зокрема, як заявив представник ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Андрій Веріго, польська сторона повідомила білоруську, що причина такого кроку - низька якість що надходить нафти.

"Ми отримали лист від PERN (оператор польської ділянки трубопроводу" Дружба ", - ред.), Що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками, з якими вона в даний час приходить в пункт приймання поставок" Адамове " , - сказав Веріго.

У свою чергу "Гомельтранснафта Дружба" повідомив російській стороні про те, що транзит по західному напрямку зупинений. Вериго уточнив, що поставка нафти по іншій гілці зберігається в обсягах близько 40 тис. Т на добу, що необхідно для транзиту в напрямку України.

Нагадаємо, нещодавно Росія встановила заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Також РФ розширює заборону на ввезення деяких українських товарів.