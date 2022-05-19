Польща передасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів

Україна отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко в ході зустрічі з польським міністром клімату і навколишнього середовища Ганною Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо .

Під час спільної прес-конференції Юлія Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків палива в Україну поставлялося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Міністр економіки також зазначила, що в рамках допомоги з Польщі в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Україна стане отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.

Своєю чергою Ганна Москова зазначила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону з транспортування палива. За її словами, такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.