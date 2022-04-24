Іспанський оператор ГТС надіслав в Україну обладнання для ремонту газопроводів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України .

За даними прес-служби, з Іспанії до України вже надійшли аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби.

"Крім того, наші іспанські колеги надіслали фахівцям ОГТСУ комплект обладнання (включно із запчастинами та розхідними матеріалами) для плазмового різання та зварювання труб, яке буде використовуватись в процесі відновлення цілісності трубопроводів", - йдеться в повідомленні.

Також оператор Enagas направив зварювальні електроди та зварювальні маски, центратори, низку електричного обладнання, кабельні подовжувачі, з’єднувачі тощо.