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Іспанський оператор ГТС надіслав в Україну обладнання для ремонту газопроводів

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Україна, Неділя 24 квітня 2022 14:27
Іспанський оператор ГТС надіслав в Україну обладнання для ремонту газопроводів Фото: Ремонт газопроводів відбуватиметься завдяки обладнанню з Іспанії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Іспанський оператор ГТС Enagas надіслав до України необхідне обладнання та матеріали. Це допоможе відновлювати газотранспортні мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

За даними прес-служби, з Іспанії до України вже надійшли аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби.

"Крім того, наші іспанські колеги надіслали фахівцям ОГТСУ комплект обладнання (включно із запчастинами та розхідними матеріалами) для плазмового різання та зварювання труб, яке буде використовуватись в процесі відновлення цілісності трубопроводів", - йдеться в повідомленні.

Також оператор Enagas направив зварювальні електроди та зварювальні маски, центратори, низку електричного обладнання, кабельні подовжувачі, з’єднувачі тощо.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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