Польща очікує до мільйона біженців з України у разі вторгнення РФ

"Якщо в Україні дійде до війни, ми повинні враховувати наплив справжніх біженців, які рятуються від смерті", - заявив він.

При цьому Вонсік підкреслив, що Польща повинна бути готова до гіршого сценарію і прийняти навіть мільйон людей.

"Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться більш позитивні або не такі радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які при цьому найрадикальнішому елементі можуть з'явитися на нашому східному кордоні", - сказав він.

Вонсік додав, що згідно з Женевською конвенцією, біженці перебуватимуть під захистом Польщі.

"Там, де насправді є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не підемо від цього і не будемо від цього захищатися", - заявив він.