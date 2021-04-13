Польща відповіла Білорусі на звинувачення у порушенні повітряного простору

Польща відповіла на звинувачення з боку Мінська у нібито порушенні повітряного простору. Міноборони Білорусі заявляло, що інцидент нібито стався ввечері 12 квітня.
Про це повідомило оперативне командування польський Збройних сил на сторінці у Twitter.
У Польщі заявили, що у період, про який говорять у білоруському оборонному відомстві, польські військові літаки не виконували польотів поблизу кордону з Білоруссю.
У польському відомстві також наголосили, що військові проводять постійний моніторинг повітряного простору на кордону між Польщею та Білоруссю.
Нагадаємо, після звинувачень у порушення повітряного простору Міноборони Білорусі викликало польського військового аташе. Білорусь вимагала, щоб Польща провела розслідування цього інциденту та проінформувала про його результати.
Додамо, Україна посилила контроль на кордоні з Білоруссю. На ділянці українсько-білоруського кордону в Рівненській області запровадили додаткові обмеження.
До цього українські прикордонники не пустили в Україну 35 білорусів.