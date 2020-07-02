Польща оплатить тести на COVID-19 для працівників з України

Тестування в Польщі для українських працівників безкоштовне
Польща безкоштовно проводить тестування працівників з України на коронавірус COVID-19. Всі витрати несе польський бюджет.
Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
За його словами, українські заробітчани повертаються до Польщі з кінця травня. Українці на кордоні заповнюють анкету, в якій вказують, де працюють і будуть жити, щоб перевірити їх на дотримання карантину.
"Всі громадяни України, які працюють у Польщі, проходять тестування за рахунок держкоштів Польщі... вони проходять карантин за місцем роботи", - зазначив Ціхоцький.
Він також уточнив, що карантин не обов'язково означає ізоляцію, однак протягом перших 8 днів для приїжджих обмежено пересування по Польщі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща скасувала обов'язковий 14-денний карантин для українців; це стосується тільки тих, хто прибув до країни на літаку.
З 1 липня Польща в рамках ослаблення карантинних заходів відновила регулярне авіасполучення з Україною, перші рейси вже виконуються з Києва та Львова.
Автор: РБК-Україна