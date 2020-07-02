Польща оплатить тести на COVID-19 для працівників з України

Фото: працівників у Польщі тестують безкоштовно (УНІАН)

Тестування в Польщі для українських працівників безкоштовне

Польща безкоштовно проводить тестування працівників з України на коронавірус COVID-19. Всі витрати несе польський бюджет.

Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

За його словами, українські заробітчани повертаються до Польщі з кінця травня. Українці на кордоні заповнюють анкету, в якій вказують, де працюють і будуть жити, щоб перевірити їх на дотримання карантину.

"Всі громадяни України, які працюють у Польщі, проходять тестування за рахунок держкоштів Польщі... вони проходять карантин за місцем роботи", - зазначив Ціхоцький.

Він також уточнив, що карантин не обов'язково означає ізоляцію, однак протягом перших 8 днів для приїжджих обмежено пересування по Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща скасувала обов'язковий 14-денний карантин для українців; це стосується тільки тих, хто прибув до країни на літаку.

З 1 липня Польща в рамках ослаблення карантинних заходів відновила регулярне авіасполучення з Україною, перші рейси вже виконуються з Києва та Львова.

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Автор: РБК-Україна