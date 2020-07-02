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Польша оплатит тесты на COVID-19 для работников из Украины

Новости » Коронавирус     02.07.2020 - 13:36
Польша оплатит тесты на COVID-19 для работников из Украины
Фото: работников в Польше тестируют бесплатно (УНИАН)

Тестирование в Польше для украинских работников бесплатное

Польша бесплатно проводит тестирование работников из Украины на коронавирус COVID-19. Все расходы несет польский бюджет.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

По его словам, украинские работники возвращаются в Польшу с конца мая. Украинцы на границе заполняют анкету, в которой указывают, где работают и будут жить, чтобы проверить их на соблюдение карантина.

"Все граждане Украины, которые работают в Польше, проходят тестирование за счет госсредств Польши… они проходят карантин по месту работы", - отметил Цихоцкий.

Он также уточнил, что карантин не обязательно означает изоляцию, однако в течение первых 8 дней для приезжих ограничено передвижение по Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для украинцев; это касается только тех, кто прибыл в страну на самолете.

С 1 июля Польша в рамках ослабления карантинных мер возобновила регулярное авиасообщение с Украиной, первые рейсы уже выполняются из Киева и Львова.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ПольшаукраинцыCOVID-19
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