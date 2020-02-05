Польща оголосила про припинення імпорту вугілля з Росії

Польські державні компанії не будуть більше возити вугілля з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

Щорічно Польща імпортує близько 20 мільйонів тонн вугілля з-за кордону, переважно з Росії, але, як заявив віце-прем'єр країни Яцек Сасін, вони припинять це робити.

"Я після переговорив з головами державних компаній. Вони більше не возитимуть вугілля з-за кордону", - заявив Сасін.

Як повідомляється, 5 лютого в Катовіце збирається штаб протестів і страйків, який має ухвалити рішення щодо подальшої діяльності у Польській гірничій групі. На шахтах ПГГ від п'ятниці діє страйк з вимогою припинити імпорт вугілля з Росії.

Відомо що польська енергетична група та ряд інших компаній ще імпортують вугілля з-за кордону та мають контракти на кілька місяців, тож знадобиться ще певна кількість часу, щоб виконати обіцянку віце-прем'єра.

Нагадаємо, угода між операторами газотранспортних систем України та Польщі, заснована на європейських принципах, дозволила розпочати віртуальний реверс газу.