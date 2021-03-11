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Польща звинуватила російського консула у поширенні COVID

Новость на русском → Польща, Четвер 11 березня 2021 00:02
Польща звинуватила російського консула у поширенні COVID Фото: прапор Польщі (pexels)
Автор: Даша Харченко

Польські спецслужби звинуватили російського консула у поширенні коронавірусу. Мова йде про Ігоря Ощепкова.

Про це повідомляє RMF24.

За словами прес-секретаря міністра, який координує роботу польських спецслужб, Станіслава Жарина, дипломат був висланий з країни в лютому у відповідь на дії Москви, яка оголосила персоною нон-грата польського консула в Санкт-Петербурзі.

Мова йде про Ігоря Ощепкова, який працював консулом у Познані. Дипломат, за словами прес-секретаря, отримав позитивний результат тесту на коронавірус 21 січня, але не дотримувався карантинних правил, брав участь у зустрічах і з'являвся в громадських місцях.

"Результатом його дій могло стати зараження інших людей і виникнення нових спалахів захворювань. Дії, вжиті дипломатом, поставили під загрозу здоров'я людей, які могли з ним контактувати", - сказав Жарин.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що вишлють з країни оного з білоруських дипломатів. Польща оголосила його персоною нон грата у відповідь на аналогічні дії МЗС Білорусі.

Нагадаємо, у Польщі з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу зробили понад 4 млн щеплень. При цьому першу дозу вакцини отримали майже 2,6 млн осіб, а дві дози - понад 1,4 млн осіб.

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