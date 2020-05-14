Польща і Нідерланди поставили під сумнів якість масок, розподілених ЄС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Єврокомісія зупинила постачання масок в країни ЄС

Європейська комісія (ЄК) призупинила постачання медичних масок в країни Євросоюзу після того, як Польща та Нідерланди поставили під сумнів їх якість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Agencja Prasowa.

Офіційний представник ЄС Штефан де Кеерсмакер повідомив, що Єврокомісія отримала від польської сторони повідомлення про проблеми з медичними масками.

"На сьогоднішній день тільки одна країна-член визначила подібні проблеми. Це Нідерланди", - сказав він.

Чиновник додав, що ЄК вирішила призупинити подальші поставки цих масок до з'ясування ситуації.

"Ми будемо слідкувати за цим питанням і вирішувати, що робити далі, якщо дійсно існує проблема з якістю масок", - заявив Кеерсмакер.

Єврокомісія також звернулася до країн-членів ЄС, які вже отримали маски, надіслати аналіз наданих засобів захисту.

Напередодні міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський заявив, що маски, придбані Євросоюзом і відправлені до Польщі, не відповідають стандартам FFP1, FFP2 і FFP3, тому їх не можна розподілити серед медпрацівників цієї категорії.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила, що 17 країн ЄС і Великобританія отримають 1,5 млн масок для захисту працівників охорони здоров'я від коронавірусу в рамках механізму підтримки ЄС. Польщі було виділено 616 тис. респіраторів.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Кабінет міністрів України доповнив перелік протиепідемічних товарів, заборонених до вивозу з території України. Серед іншого, заборонені до вивезення медичні (хірургічні) маски.

Автор: Роман Калиниченко