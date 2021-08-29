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У Польщі затримали групу осіб, які намагалися зруйнувати огорожу на кордоні з Білоруссю

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Польща, Неділя 29 серпня 2021 21:51
У Польщі затримали групу осіб, які намагалися зруйнувати огорожу на кордоні з Білоруссю Фото: у Польщі затримали групу осіб, які намагалися зруйнувати огорожу на кордоні з Білоруссю (https://twitter.com/straz_graniczna)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонна охорона Польщі затримала групу осіб, які руйнували огорожу, що будують на кордоні країни з Білоруссю. Серед 13 затриманих осіб є представник міжнародної неурядової організації "Відкритий діалог".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прикордонників Польщі.

"Співробітники прикордонної охорони разом з солдатами Війська Польського затримали 13 осіб (12 громадян Польщі та одного громадянина Нідерландів), які руйнували технічні загородження на польсько-білоруському кордоні", - відзначає пресслужба.

Також відомо, що серед затриманих є Бартош Крамек - представник міжнародної неурядової організації "Відкритий діалог", яка займається адвокацією в галузі прав людини й верховенства права на пострадянському просторі.

Додамо, що Польща розпочала будувати колючу дротову огорожу висотою 2,5 метри на кордоні з Білоруссю. Міністерство оборони виділило 2 тисяч солдатів на допомогу прикордонній охороні.

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