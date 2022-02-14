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Польща назвала дату проведення зустрічі ОБСЄ щодо присутності військ РФ біля кордонів України

Автор: Валерія Поліщук

Головуюча в ОБСЄ Польща повідомила, що зустріч щодо присутності військ РФ біля кордонів України відбудеться у вівторок, 15 лютого. Вчора глава МЗС України Дмитро Кулеба запросив проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення і переміщення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головування Польщі в ОБСЄ в Twitter.

"Україна попросила польське головування ОБСЄ провести зустріч з Росією та іншими зацікавленими державами у зв'язку з незвичайною військовою діяльністю. Зустріч буде скликана у вівторок відповідно до Віденського документа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

Однак за 48 годин Росія так і не дала офіційну відповідь на запит. У зв'язку з цим Україна скликає засідання ОБСЄ.

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