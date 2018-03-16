Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Польща має намір спростити процедуру працевлаштування іноземців

НовиниПолітика    16.03.2018 - 12:11
Фото: трудовий мігрант (facebook.com/sputniknewskgz)
Фото: трудовий мігрант (facebook.com/sputniknewskgz)

Нові положення будуть готові до літніх канікул

Уряд Польщі вже кілька місяців працює над новими положеннями соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в Польщі трудових мігрантів, зокрема, з України. Про це повідомив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квециньский під час XI Форуму "Європа-Україна", передає "Радіо Польща".

Нові положення будуть готові до літніх канікул. Вони також покликані поліпшити громадянам України умови ведення бізнесу в Польщі.

Крім того, польський уряд хоче уважно вивчити, в яких регіонах і в яких галузях потрібні робітники, яких компетенцій і професії.

У свою чергу, власник фірми з найму іноземців EWL Group Анджей Коркус зазначив, що у Польщі ліберальна міграційна політика, але проходження всіх формальностей займає тривалий час.

Коркус запропонував найняти додаткових чиновників для видачі дозволів на роботу, оскільки хороші працівники не будуть довго чекати необхідні документи, а трудових мігрантів з України все активніше шукають підприємці з Чехії, Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, 23 грудня минулого року в Кабміні назвали рівень зарплати, який утримає українців від трудової міграції.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Польщі обговорили питання торгівлі з Україною У Польщі відбудеться міжнародний форум "Європа-Україна"
Теги: Польша, ГМС, миграция
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top