Польща має намір спростити процедуру працевлаштування іноземців

Уряд Польщі вже кілька місяців працює над новими положеннями соціально-міграційної політики, які повинні полегшити перебування в Польщі трудових мігрантів, зокрема, з України. Про це повідомив міністр інвестицій і розвитку Польщі Єжи Квециньский під час XI Форуму "Європа-Україна", передає "Радіо Польща".

Нові положення будуть готові до літніх канікул. Вони також покликані поліпшити громадянам України умови ведення бізнесу в Польщі.

Крім того, польський уряд хоче уважно вивчити, в яких регіонах і в яких галузях потрібні робітники, яких компетенцій і професії.

У свою чергу, власник фірми з найму іноземців EWL Group Анджей Коркус зазначив, що у Польщі ліберальна міграційна політика, але проходження всіх формальностей займає тривалий час.

Коркус запропонував найняти додаткових чиновників для видачі дозволів на роботу, оскільки хороші працівники не будуть довго чекати необхідні документи, а трудових мігрантів з України все активніше шукають підприємці з Чехії, Словаччини та Угорщини.

Нагадаємо, 23 грудня минулого року в Кабміні назвали рівень зарплати, який утримає українців від трудової міграції.