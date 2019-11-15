Польща має намір розірвати Ямальський контракт з "Газпромом"

Польська нафтогазова компанія PGNiG відправила російської компанії "Газпром" заяву про намір розірвати Ямальський договір 31 грудня 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляє видання, сторони угоди зобов'язані подати заяву про продовження контракті за три роки до його закінчення.

"Згідно з контрактом, сторони угоди зобов'язані подати заяву про подальшу співпрацю після 2022 року за три роки до передбачуваного закінчення строку його дії 31 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

На думку правління польської компанії, діяльність, здійснена компанією досі, пов'язана з диверсифікацією напрямів імпорту газу в Польщі після 2022 року, зокрема, підписання контрактів на постачання зрідженого газу, придбання родовищ природного газу в Північному морі і заходи, що здійснюються оператором транспортної системи в рамках розвитку газотранспортної системи, підходять для забезпечення енергетичної безпеки країни і дозволяють закінчити дію Ямальського договору у відповідності з його положеннями

Видання зазначило, що уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський у вересні заявив, що Польщі не буде потрібен російський газ. Також він додав, що "Газпром" є монополістом і "ми вирвемося з цієї монополії".

Підписаний у 1996 році Ямальський контракт передбачає поставку приблизно 10 млрд кубометрів газу в рік. Згідно з нав'язаним "Газпромом" принципом "бери або плати", Польща повинна брати не менше 8,7 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що російський "Газпром" з великою ймовірністю з політичних мотивів може не підписати з Україною контракт на транзит газу після 1 січня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що фізичний реверс газу в Україну неможливий і знову запропонував купувати російський газ.