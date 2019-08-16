Польща сподівається на прорив у двосторонніх відносинах після візиту Зеленського

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький сподівається, що візит президента України до Варшави на зламі серпня і вересня запустить процес прийняття рішень для розвитку польсько-українських відносин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що у Польщі сподіваються на прийняття "добрих" рішень до візиту, або під час візиту.

"Ми розраховуємо, що запланований наприкінці серпня візит президента України Володимира Зеленського до Польщі буде добрим сигналом для розвитку відносин між двома країнами", - заявив посол.

За словами Ціхоцького, все залежить від української сторони і що Польща готова до підтримки і до розмови.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ готує Меморандум з питань енергетики за підтримки Сполучених Штатів та Польщі перед візитом президента України Володимира Зеленського до Варшави.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський планує відвідати Польшу 1 вересня на запрошення президента Польщі Аджея Дуда. Українська сторона вже офіційно підтвердила свій візит.