Польща з початку кризи зафіксувала загибель 8 мігрантів на своїй території

З початку міграційної кризи на території Польщі загинули 8 нелегальних мігрантів. Один з них потонув у річці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників Прикордонної варти Польщі.

Як повідомила прес-секретар польської Прикордонної варти Анна Михальська, в цілому на польській території загинули вісім мігрантів.

"Сім осіб на території Підляського відділення прикордонної охорони і один - виловлений з річки Буг на території Надбужанського відділення", - зазначила вона.

Вона уточнила, що серед них була одна особа, яка померла під час реанімаційних заходів біля кордону кордону після його нелегального перетину.