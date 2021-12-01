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Польща з початку кризи зафіксувала загибель 8 мігрантів на своїй території

Автор: Сергей Новиков

З початку міграційної кризи на території Польщі загинули 8 нелегальних мігрантів. Один з них потонув у річці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників Прикордонної варти Польщі.

Як повідомила прес-секретар польської Прикордонної варти Анна Михальська, в цілому на польській території загинули вісім мігрантів.

"Сім осіб на території Підляського відділення прикордонної охорони і один - виловлений з річки Буг на території Надбужанського відділення", - зазначила вона.

Вона уточнила, що серед них була одна особа, яка померла під час реанімаційних заходів біля кордону кордону після його нелегального перетину.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський ввів заборону на відвідування кордону з Білоруссю до 1 березня 2022 року. Тепер на прикордонній території дозволяється перебувати тільки місцевим жителям і тим, у кого є спеціальні дозволи.

За даними польської сторони, близько 10 тисяч іноземців планують нелегально перетнути кордон.

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