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Польща і Литва закінчили будівництво газопроводу GIPL

Автор: Дмитрий Кузнецов

Будівництво газопроводу GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania) з Литви до Польщі завершилося. Трубопровід повністю заповнений газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid.

"Незважаючи на глобальні та локальні виклики, ми реалізували Наш план і стратегічний енергетичний проєкт Литви на 116 мільйонів доларів. До кінця 2021 року ми завершили будівництво трубопроводу GIPL", - сказано в повідомленні компанії.

Відзначається, що в січні 2022 року було завершено будівництво трубопроводу GIPL, що з'єднує Литву і Польщу. Весь трубопровід довжиною 165 кілометрів до польського кордону заповнений газом.

Очікується, що GIPL буде запущений у 2022 році. Конкретну дату оголосять після узгодження з польським оператором газотранспортної системи, коли будівництво всієї сполучної інфраструктури підготують до запуску.

Фото: Польща і Литва завершили будівництво газопроводу GIPL (ambergrid.lt)

Трубопровід будувався з 2020 року. Він з'єднає прибалтійські країни і Фінляндію з газовою мережею Євросоюзу. Крім того, GIPL збільшить доступ до альтернативних джерел газу в регіоні, а також забезпечить безпеку постачання блакитного палива і конкуренцію.

Загальна вартість газопроводу склала близько 500 млн доларів. Литовська ділянка обійшлася країні в 116 млн доларів.

Загальна протяжність газопроводу GIPL-508 кілометрів, з яких 165 проходять по території Литви і 343 - Польщі. Діаметр трубопроводу 700 мм. Його запуск дозволить під'єднати балтійські системи до європейського ринку газу.

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