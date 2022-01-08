Польща і Литва закінчили будівництво газопроводу GIPL

"Незважаючи на глобальні та локальні виклики, ми реалізували Наш план і стратегічний енергетичний проєкт Литви на 116 мільйонів доларів. До кінця 2021 року ми завершили будівництво трубопроводу GIPL", - сказано в повідомленні компанії.

Відзначається, що в січні 2022 року було завершено будівництво трубопроводу GIPL, що з'єднує Литву і Польщу. Весь трубопровід довжиною 165 кілометрів до польського кордону заповнений газом.

Очікується, що GIPL буде запущений у 2022 році. Конкретну дату оголосять після узгодження з польським оператором газотранспортної системи, коли будівництво всієї сполучної інфраструктури підготують до запуску.

Фото: Польща і Литва завершили будівництво газопроводу GIPL (ambergrid.lt)