Польща може конфіскувати російську власність і активи

Уряд Польщі розглядає питання конфіскації російського майна і активів в країні, повідомив прем'єр Матеуш Моравецький. Він планує провести консультації з цього питання з опозицією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wprost .

За словами прем'єра, в Польщі є нерухомість і фінансові активи росіян. Моравецький повідомив, що уряд планує внести поправки до законодавства для отримання права на конфіскацію майна.

"З одного боку, існують конституційні обмеження для таких дій, пов'язані з правом власності, а з іншого, все більше поляків не розуміють, чому, якщо італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо провести такі дії в нашій країні", - сказав Моравецький