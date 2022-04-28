Польща хоче продовжити термін виплати допомоги українським біженцям

Поправка також дозволить органам місцевого самоврядування перевіряти заявки на пільги в базі даних, створеної для цієї мети.

"За" законопроєкт проголосували 429 депутатів, проти виступили 10 депутатів ультраправої "Конфедерації".

Поправка до закону про допомогу громадянам України передбачає, що допомога на забезпечення проживання та харчування біженцям з України буде виплачуватися до 120 днів.

Це на 60 днів більше, ніж передбачено чинними правилами. Розмір такої допомоги становить 40 злотих (близько 9 доларів або 300 гривень) на людину в день.

Законодавчі зміни також передбачають можливість контролю над цими виплатами. Уряд вестиме базу звернень щодо пільг, звідки цю інформацію зможуть отримувати органи місцевого самоврядування.

Для вступу в силу поправки законодавчі зміни повинен схвалити Сенат і підписати президент Анджей Дуда.