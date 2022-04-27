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У Дніпрі відкрили перший центр підтримки для маріупольців

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Середа 27 квітня 2022 15:16
У Дніпрі відкрили перший центр підтримки для маріупольців Фото: Борис Філатов та Вадим Бойченко (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі відкрили перший центр підтримки для маріупольців, чиє місто зруйнували російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Дніпровський центр підтримки є спільним проектом мерій обох міст і перший з п’яти запланованих у різних областях осередків допомоги маріупольцям.

У Дніпрі центр розташований у середмісті - по вул. Воскресенській, 23, у будівлі Центральної міської бібліотеки. Нині тут здатні прийняти близько сотні людей, але найближчим часом планують розширення.

Мер Дніпра наголосив: місто докладатиме всіх зусиль, аби зробити максимально комфортним життя всіх, хто знайшов прихисток чи нову домівку у Дніпрі.

"З першого дня російської агресії Дніпро дуже сильно переживав за Маріуполь, який перший опинився під ударом. Ми з Вадимом (мером Маріуполя Вадимом Бойченком, - ред.) постійно були на зв’язку. Бо всі ми - єдина країна. І маємо допомагати одне одному. Хто б звідки не приїжджав до нас. Ми готові допомогти і Маріуполю, і Краматорську, і Слов’янську, і Харкову - не розділяючи нікого за територіальними громадами", - заявив він.

Крім першої медичної допомоги та забезпечення найнеобхіднішим, у центрі підтримки маріупольцям безкоштовно допоможуть з відновленням документів, пошуком зниклих і поверненням примусово депортованих до РФ.

Також сприятимуть з пошуком постійної чи тимчасової роботи та проконсультують щодо можливості відшкодування знищеного майна і отримання фінансової допомоги. Аби полегшити стрес від пережитого, маріупольцям пропонуватимуть і допомогу психолога.

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