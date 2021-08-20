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Польща на кордоні створює табори для біженців з Білорусі

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Польща, П'ятниця 20 серпня 2021 04:25
Польща на кордоні створює табори для біженців з Білорусі Фото: Польща на кордоні створює табори для біженців з Білорусі (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Польща на кордоні створює табори для біженців з Білорусі. Тільки з початку серпня польський кордон спробували нелегально перетнути з боку Білорусі 2100 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

У зв'язку з великим числом нелегально перетинаючих кордон Польщі з боку Білорусі мігрантів влада у Варшаві створила нові табори для прийому біженців, що охороняються. Дві такі установи вже відкриті в населених пунктах Бяла-Підляська і червоні-Бур на сході країни.

Ведеться пошук інших місць для створення ще кількох таборів для нелегальних мігрантів, зазначив керівник служби прикордонної охорони Польщі.

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