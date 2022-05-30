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Польща готова стати офіційним гарантом безпеки для України, - Дуда

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю CNN.

На думку Дуди, для Польщі як для сусідньої країни це питання досить принципове і бажане.

"Володимир Зеленський вже запитував, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті - так, Польща братиме участь в цьому", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні обіцянки щодо узгодженого обміну танками. Він висловив розчарування необов'язковістю Берліна.

Також ми писали, що у неділю, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

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