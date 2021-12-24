Польща допустила будівництво паркану на кордоні з Україною: названа причина

За його словами, Польща повинна бути готова до "років занепокоєння, агресії".

"Я не виключаю, що вже споруджувану прикордонну дамбу необхідно буде зміцнити і продовжити до кордону з Україною", - сказав він.

За його словами, невідомо, в якому напрямку піде ця агресія, за якою моделлю підуть росіяни.

"Звичайно, у нас є інформація, отримана нашими службами, вони дозволяють нам підготуватися до різних варіантів, але на сьогодні у нас немає чіткої вказівки. Все вступило в нову фазу", - оцінив Качинський.