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Польща і Данія підпишуть договір про будівництво газопроводу в листопаді-грудні

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 16:03
Фото: Петро Наімський (facebook.com/Naimski)
Фото: Петро Наімський (facebook.com/Naimski)

Baltic Pipe з'єднає польський і датський газотранспортні системи, завдяки чому в Польщу буде надходити газ з норвезького шельфу

В кінці листопада - початку грудня польська компанія-оператор Gaz-System і датська Energinet підпишуть договір про будівництво газопроводу Baltic Pipe, який повинен з'єднати газотранспортні системи Данії та Польщі. Про це заявив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Як повідомляється, Baltic Pipe з'єднає польський і датський газотранспортні системи, завдяки чому в Польщу буде надходити газ з норвезького шельфу. Цієї газомагістраллю можна буде транспортувати 10 млрд кубометрів природного газу. Наімський нагадав, що газопровід запрацює 1 жовтня 2022 року.

"Ми завершимо в 2022 році, а саме будівництво почнемо в 2020 році", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда пропонував створити вільний ринок газу країн Тримор'я - Центральної Європи. Відповідна пропозиція міститься в його листі до учасників енергетичної конференції Gazterm, яка проходить у польському Мендзіздроє.

Також РБК-Україна повідомляло, що місія США в Європейському союзі заявляла, що "Північний потік-2" (Nord Stream 2) підриває стабільність в Європі.

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