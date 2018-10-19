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Польша и Дания подпишут договор о строительстве газопровода в ноябре-декабре

Новости » Энергетика    19.10.2018 - 16:03
Фото: Петр Наимский (facebook.com/Naimski)
Фото: Петр Наимский (facebook.com/Naimski)

Baltic Pipe соединит польский и датский газотранспортные системы, благодаря чему в Польшу будет поступать газ с норвежского шельфа

В конце ноября - начале декабря польская компания-оператор Gaz-System и датская Energinet подпишут договор о строительстве газопровода Baltic Pipe, который должен соединить газотранспортные системы Дании и Польши. Об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Как сообщается, Baltic Pipe соединит польский и датский газотранспортные системы, благодаря чему в Польшу будет поступать газ с норвежского шельфа. Этой газомагистралью можно будет транспортировать 10 млрд кубометров природного газа. Наимский напомнил, что газопровод заработает 1 октября 2022 года.

"Мы завершим в 2022 году, а само строительство начнем в 2020 году", - сказал министр.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда предлагал создать свободный рынок газа стран Триморья - Центральной Европы. Соответствующее предложение содержится в его письме к участникам энергетической конференции Gazterm, которая проходит в польском Мендзиздрое.

Также РБК-Украина сообщало, что миссия США в Европейском союзе заявляла, что "Северный поток-2" (Nord Stream 2) подрывает стабильность в Европе.

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