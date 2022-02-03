Польща і Чехія домовилися по шахті "турів": Варшава виплатить Празі компенсацію

Прем'єр-міністри Польщі та Чехії Матеуш Моравецький і Петро Фіала підписали угоду щодо скандальної вугільної шахти "турів". Прага відкличе позов до ЄС, а Варшава виплатить 45 млн євро в якості компенсації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Як заявив Матеуш Моравецький, угода з Чехією дозволить продовжити роботу вугільної шахти і знаходиться поруч з нею електростанції в Турові. За його словами, домовленості вдалося досягти після тривалих і напружених переговорів.

За угодою Польща повинна виплатити Чехії компенсацію в розмірі 45 млн євро. Під наглядом вищого Європейського суду сторони будуть стежити за належним функціонуванням бар'єру, який польська сторона будує в цьому районі, щоб запобігти стоку води на чеську територію.

Прем'єр Чехії своєю чергою зазначив, що польська сторона врахувала всі претензії Праги. Фіала заявив, що позов до Варшави буде відкликаний з Суду ЄС.