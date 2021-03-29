Польща з 30 березня змінює правила в’їзду: українців будуть відправляти на карантин

Заступник міністра інфраструктури Польщі Мартін Горала заявив, що уряд з 30 березня запроваджує обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони. Його можна буде уникнути тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.

Як повідомляється, для тих, хто прибуває до Польщі з країн, які не входять до шенгенської зони, карантин буде обов’язковим без винятків. Однак у разі виконання тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.

Також уряд вирішив стандартизувати правила карантину для тих, хто прибуває як повітряним, так і наземним транспортом, заявив речник уряду Пьотр Мюллер.

"Що стосується сухопутних кордонів Польщі, ситуація буде виглядати так, як на кордоні з Чехією та Словаччиною - стандартного контролю немає, але на кордонах будуть патрулі, які перевірятимуть, чи відповідають ті, хто перетинає кордон, вимогам дійсного тесту" - сказав Мюллер.