Польща із 2022 року хоче повністю відмовитися від російського газу. Влада розбудовує газопорт зрідженого природного газу у Свиноусті.

Про це повідомляє Polskie radio.

Як повідомляється, Польща хоче незалежності від російського газу який наразі покриває 60% внутрішнього попиту в країні. Чотири роки тому цей показник становив 87%. Голова Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Єжи Квєцінський заявив, що у зв'язку з цим влада розбудовує газопорт ЗПГ у Свиноусті, а з 2022 року польська економіка має повністю звільниться від постачання газу з Росії.

Як зазначається, розбудова об’єкта дозволить імпортувати майже 8,5 млрд кубометрів газу в рік. Наразі термінал має потужність 5 млрд кубометрів, що задовольнило б чверть внутрішніх потреб Польщі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив меморандум про можливі постачання газу в Україну із США, а у Міністерстві енергетики вважають, що цей документ дозволить удосконалити газову інфраструктуру України.

Також раніше повідомлялось, що російський монополіст "Газпром" почав проектно-вишукувальні роботи щодо ще одного газопроводу в Китай.