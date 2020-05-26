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Понад половина росіян стали критично ставитися до влади через коронавірус, - опитування

Новини » В світі     26.05.2020 - 15:47
Понад половина росіян стали критично ставитися до влади через коронавірус, - опитування
Фото: люди в захисних масках стоять на вулиці (РБК-Україна)

61% громадян РФ не вірять, що держава може прийти на допомогу

За час пандемії коронавірусу 61% росіян стали критично ставитися до інститутів влади в РФ. Вони не вірять, що держава може прийти на допомогу.

Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на дані опитування, проведеного експертами компанії Online Market Intelligence і центру соціального проектування "Платформа".

Як зазначається, 54% учасників опитування стали менше довіряти офіційним ЗМІ та телеканалам, у 43% респондентів знизився рівень довіри до російської охорони здоров'я. 42% опитаних стали менш впевненими у стабільності компаній, в яких вони працюють.

Також 24% російських громадян заявили про зниження довіри до людей взагалі, а у 25% респондентів знизилася упевненість, що їм є на кого покластися.

Підвищилася впевненість, що держава в скрутну хвилину прийде на допомогу лише у 10% опитаних.

Нагадаємо, раніше у Росії число заражених коронавірусом перевалило за 300 тисяч, а країна вийшла на друге місце у світі по захворюваності цією інфекцією, але пізніше її обігнала Бразилія.

Коронавірусом також заразилися прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков і прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Російська ФедераціяопросКоронавірус
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