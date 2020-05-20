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У РФ число заражених коронавірусом перевалило за 300 тисяч

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 10:58
У РФ число заражених коронавірусом перевалило за 300 тисяч
Фото: у РФ все ще фіксують тисячі нових випадків коронавіруса

За добу заразилися майже 9 тис. росіян

У Росії коронавірусом заразилися понад 300 тис. осіб. За останню добу інфекцію виявили у 8,7 тис. росіян.

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, за останню добу коронавірусну інфекцію діагностували у 8764 осіб, з них 4021 (45,9%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього в РФ, станом на 20 травня, лабораторно підтверджено 308 705 випадків коронавірусу у 85 регіонах.

Найбільше випадків зареєстровано у Москві (152,3 тис.) і області (30 тис.), а також у Санкт-Петербурзі (11,7 тис.).

При цьому за останні 24 години виписано з лікарень у зв'язку з одужанням 9262 людини. Загальне число видужали - 85 392 осіб.

Також за добу зафіксовано 135 смертей від ускладнень, викликаних COVID-19. З початку епідемії в РФ померло 2972 людини.

На даний момент Росія знаходиться на другому місці в світі за кількістю заражених коронавірусом. Раніше повідомлялося, що коронавірусом захворів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. У чиновника підтвердили двосторонню пневмонію.

Також РБК-Україна писало, що зараження вірусом підтвердили у прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. Після цього коронавірусом захворіли два російських міністра - голова Міносвіти і глава Мінкульту.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Російська ФедераціяКоронавірус
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