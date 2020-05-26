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Более половины россиян стали критично относиться к власти из-за коронавируса, - опрос

Новости » В мире     26.05.2020 - 15:47
Более половины россиян стали критично относиться к власти из-за коронавируса, - опрос
Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

61% граждан РФ не верят, что государство может прийти на помощь

За время пандемии коронавируса 61% россиян стали критично относиться к институтам власти в РФ. Они не верят, что государство может прийти на помощь.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence и центра социального проектирования "Платформа".

Как отмечается, 54% участников опроса стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% респондентов снизился уровень доверия к российскому здравоохранению. 42% опрошенных стали менее уверенными в стабильности компаний, в которых они работают.

Также 24% российских граждан заявили о снижении доверия к людям вообще, а у 25% респондентов снизилась уверенность, что им есть на кого положиться.

Повысилась уверенность, что государство в трудную минуту придет на помощь лишь у 10% опрошенных.

Напомним, ранее в России число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч, а страна вышла на второе место в мире по заболеваемости этой инфекцией, но позже ее обогнала Бразилия.

Коронавирусом также заразились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Российская ФедерацияопросКоронавирус
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